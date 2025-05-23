Çiğdem Toker: Şimşek programının bir uluslararası toplantılarda görünen yüzü var, bir de kayda girmeyen yüzü

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Sözleşmeler gizli olduğu için, şirketler ile altyapı projeleri için Yap İşlet Devret sözleşmesi imzalamış bakanlıkların, hangi müteahhide hangi ek sözleşmelerle nasıl avantajlar sağlandığı da bilinmiyor. Yine de hiç değilse bu tutarların milyar dolarlarla ifade edilebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. (İBB operasyonlarında 50-60 TL’lik para hareketleri sorgulanıyor.) Dolayısıyla devletin okullarında hastanelerinde kamu kuruluşlarında tasarruf adı altında temel ihtiyaç harcamalarını kısıp yoksunluk yaratmaya hiç benzemeyen işlerden bahsediyoruz.

Sözün özü, Şimşek programının bir uluslararası toplantılarda, konforlu salonlarda görünen yüzü var, bir de kayda girmeyen, kayda geçmeyen ek sözleşmelerle kamu harcamalarını arttırdığı yüzü. Bunları anmadan, anlatmadan sadece dezenflasyon diyerek ne sonuç almak mümkündür ne de inandırıcı olmak. Tamam, bu programın bizler nezdinde inandırıcı olma kaygısı yok, bu kadarını anladık. Hiç değilse, çalışanlara emekliye asgari ücretliye hakkını verin.

Çiğdem Toker’in yazısı