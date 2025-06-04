Çiğdem Toker: Seçilmiş kişilerin, adi suçlular gibi itibarsızlaştırılması kanıksanacak bir durum değil

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herhangi bir suçlama kişinin, suçlu olduğu kanıtlanana kadar masum kabul edilmesi gerektiğine ilişkin evrensel ceza hukuku prensibinin ihlalidir.

Henüz adliye sorguları yapılmamış kişilerin bu aşamada rızaları aksine güvenlik güçlerinin “zor”u altında bu görüntülerinin çekilip servis edilmesi hukuka toplumsal ahlaka aykırıdır. AA yönetiminin, yetkililerin, “Biz ne yapıyoruz? Yaptığımız yasalara, hukuk ve gazetecilik mesleki etik ilkelerine uygun mu?” diye sormadığı, sorma ihtiyacı duymadığı, sorsa bile doğru cevabı umursamadığı anlaşılıyor. Masumiyet karinesinin gözümüzün içine baka baka ezilmesi, on binlerin oyunu almış seçilmiş kişilerin, adi suçlular gibi itibarsızlaştırılması kanıksanacak bir durum değil. Haysiyet kırıcı bu muamele aynı zamanda seçmen iradesine de saldırı niteliği taşıyor.

Ülkemizin yakın siyasi tarihindeki belirli dönemeçlerde, hesaplaşma dönemlerinde benzer görüntülerin varlığı kayıtsızlık yaratmak yerine, itirazı yükseltmeli. Vatandaş olarak insan olarak evrensel ve Anayasal haklarımız var.

Çiğdem Toker’in yazısı