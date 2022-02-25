Çiğdem Toker: Savaş, ülkemiz siyasetinde de önemli değişimlerin habercisi

Rusya ile Ukrayna, dünyadaki büyük hububat üreticileri arasında yer alıyor. Fiyatlardaki artışın ekmeğe erişimi güçleştireceği belirtiliyor.

Yanı sıra enerji ve değerli madenlerdeki fiyat artışları da doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yansıyacak gelişmeler. Vatandaşın belini büken elektrik ve doğalgaz faturaları dolayısıyla, enerji tarifelerinde yeni düzenleme ve kararların beklendiği bu dönemde, savaşın hesapları değiştireceği ve beklenen indirimin zorlaşacağı belirtiliyor.

Dün ABD doları karşısında en çok değer yitiren para birimlerinden biri de Türk Lirası oldu. Değer kaybının hızlanması, Merkez Bankası rezervlerinin önemini bir kez daha vurguluyor. Savaşın yol açtığı, açacağı büyük yıkımlara, ekonomik buhranın da eklenme olasılığı, ülkemiz siyaset sahnesinde de önemli değişimlerin habercisi.

Çiğdem Toker’in yazısı