Çiğdem Toker: Olan yine çalışmazsa aç kalacak vatandaşa oldu

Nasıl bir tam kapanmaysa, muafiyet listesi kuraldan daha hacimli.

Kapanma var ama turistler muaf.

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Kapanma var ama işçiler çalışıyor. Fabrikalar durmamalı. ‘Üretim’ denilen, sermaye iktidar ilişkisinin bekasından başka bir şey değil çünkü.

Kapanma var ama iş makinaları çalışıyor. Büyük müteahhitlerin liman, otoyol, enerji santrali projelerinin durmaması gerekiyor çünkü.

Güzelim doğanın geri dönüşsüz biçimde katledilmesi mi? Ne zaman önemli oldu ki? Fiili dokunulmazlık sahibi müteahhitler taş çıkarsın, yol yapsın, santral tesisi kursun diye yok edilen ormanların orada hep güvenlik güçlerini görüyoruz halka karşı.

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Yarın başlayacak tam kapanma, Ramazan Bayramı sonuna kadar geçerli. Olan, yine bir gün dahi çalışmazsa aç kalacak vatandaşa oldu ama kimin umurunda… Nasılsa bu kararı alanların ne açlık, ne fatura derdi var.

Çiğdem Toker’in yazısı