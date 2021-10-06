Çiğdem Toker: Kim kime neden 105 milyon dolar bağış yapar?

Rönesans Holding’in kurucu patronu Erman Ilıcak’ın annesi Ayşe Ilıcak’ın, dışarıda kurulan şirketler üzerinden vergi cennetleri hesaplarına bir yılda transfer ettiği tutar 210 milyon dolar. Bir de nereye gittiği bilinmeyen 105 milyon dolarlık bir de “bağış” meselesi var.

Bu haber niye önemli? Ve neden bir açıklamaya gereksinim duyuyor? Çünkü kim kime neden 105 milyon dolar bağış yapar, yapsın? Bu haber niye önemli? Çünkü Rönesans Holding ve gruba bağlı şirketler, Türkiye’de son yıllarda önemli milyarlarca dolar düzeyinde ifade edilebilecek yatırım tutarları karşılığında, kamu binaları, şehir hastaneleri ve altyapı projeleri gerçekleştirdi. Bu yatırımların ihaleleri ya 21/b ya da Kamu Özel İşbirliği modeliyle yapıldı. Doğal olarak da söz konusu müteahhitlik şirketine kamu kaynaklarından ciddi tutarlar aktarıldı, aktarılıyor.

Çiğdem Toker’in yazısı