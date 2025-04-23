Çiğdem Toker: Kanal İstanbul ulusal egemenliğe aykırı

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Kanal İstanbul ulusal egemenliğe aykırı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün TBMM’deki Grup Toplantısı’nda uzun bir konuşma yaptı. Konuşmasında, İmamoğlu’nun tutulduğu Silivri Cezaevi’nden yaptığı uyarıyla yeniden tartışılmaya başlanan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul planına geniş yer ayırdı. İyi de etti. Çünkü, İstanbul’u İstanbul olmaktan çıkaracak bir plan olan Kanal İstanbul, ulusal egemenlik ile de çok yakından bağlantılı bir projedir.

Hatırlatma Notu: İmamoğlu İBB başkanlığını 2019 Haziran’ında devraldıktan sonra kapsamlı bir Kanal İstanbul Çalıştayı düzenlemişti. Dönemin (AKP hariç) siyasi liderlerinin ilgi gösterdiği ve konuyla ilgili akademik, mesleki, bürokratik ve teknik isimlerin katıldığı Çalıştay’daki sunumlar çok değerli bir bilgi külliyatı oluşturdu. İBB, bunu yayına da dönüştürdü. Aldığım davet üzerine ben de Kanal İstanbul için düşünülen KÖİ modeli ile orada ‘iş yapacak’ şirketlere ilişkin bir sunumla yer almıştım.

Kanal İstanbul’un bugün bayramını kutladığımız ulusal egemenlik ile bağlantısı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni etkisizleştirecek olmasından kaynaklanır. Milyarlarca metreküp hafriyat yaparak açılacak su yolundan geçecek gemiler için türlerine ve büyüklüklerine göre döviz üzerinden garanti vermeyi planlayan iktidar, bir süre sonra -trafik arttıkça-gelir kazanmayı umuyor. Gelin görün ki Kanal İstanbul’u gerekçelendirirken yönetimi zor bir su yolu olan İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği yoğunluğunu öne süren yöneticiler, son birkaç yıldır azaldığı verilerle sabit gemi trafiğine dair herhangi bir açıklama yapmıyor.

Çiğdem Toker’in yazısı



