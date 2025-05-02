Çiğdem Toker: Kanal İstanbul kimin ihtiyacı, neden, nasıl bir ihtiyacımız var?

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Kanal İstanbul yapılsa da yapılmasa da Nakkaş-Başakşehir otoyolu yapılacak gibi projelendirilmiş olabilir. Ancak bu otoyol ile İstanbul Havalimanı’na yeni bir ulaşım koridoru açılması, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Atatürk Olimpiyat Stadı’na ulaşımı kolaylaştırması hedefleniyor. Bu projenin AKP iktidarı için önemi, finansman profilinden de kaynaklanıyor. Nakkaş-Başakşehir otoyolu yapımında, yenilikçi teknolojiler içereceği için Samsung şirketi aktif olarak yer alıyor. Öte yandan proje finansmanında EBRD, Deutsche Bank gibi küresel finansman kuruluşları da katılımcı.

Öte yandan iktidarın Kanal İstanbul için yapacağı referanduma ihtiyaç duymaması anlaşılır. Bu, ihtiyaç duymanın ötesinde, “hayır” sonucuna en küçük bir tahammülün, pay aralığının bulunmayışla ilgili bir durum. Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referanduma ne kadar yakın bir politik figür olduğu hepimizin malumu.

Kanal İstanbul’un tartışıldığı ilk zamanlarda İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin bir kısmını alacak olması nedeniyle seyrüsefer emniyeti sağlayacağı söyleniyordu. Şimdilerde buna dair bir açıklama duymuyoruz. Gerçekten de 15-20 milyar dolarlık bir finansman sağlanarak ve bir şehri patlatmalarla kazılarla, kirlilikle, tuzlulukla, depremsellik riskiyle tahrip ederek açılacak yapay bir su yoluna Türkiye’nin neden ihtiyacı olduğunu kamuoyuna açıklar mısınız lütfen? Kimin ihtiyacı, neden, nasıl bir ihtiyacımız var Kanal İstanbul’a?

Çiğdem Toker’in yazısı