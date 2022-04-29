Çiğdem Toker: Kamu yatırımlarında enflasyon şoku

Kamu yatırımlarında enflasyon şoku yaşanıyor. Bütçeye 25 yıl ipotek koyan Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modelli şehir hastanelerinin devamından vazgeçilmesi üzerine, planlanan yeni şehir hastaneleri için kamu ihale kanununa göre ihale edilen şehir hastanelerini fasılalarla bu köşede duyurdum.

Bu ihalelere gelen teklifler ve yatırım bedellerinin; KÖİ modelli şehir hastaneleri için bütçeye ayrılan ve her yıl korkunç biçimde büyüyen kaynaklar (kira+hizmet bedeli) ile kıyaslandığında arada uçurum olduğu da bu vesileyle ortaya çıktı. Ancak Ağustos 2020’de dokuz şehir için ihale edilen hastanelerde, inşaat maliyetlerinin artması hem projelerin takvimi hem de bütçe kaynakları açısından olumsuzluk üretiyor.

Çiğdem Toker’in yazısı