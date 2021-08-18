Çiğdem Toker: Kabul görünceye dek farklı bir görüntü sunma gayreti

Taliban sözcüsü Suhail Shaheen’in BBC’ye “Kadın haklarına saygı göstereceğiz” açıklaması inandırıcı bulunmuyor. (İktidar medyası propagandaya başladı bile) Bahsettiği “saygı”nın şeriat kurallarına göre olduğu biliniyor. Bizlere de tanıdık gelen kavramla “takiyye” yani. Uluslararası camiadan kabul görünceye, meşruiyet sağlayıncaya dek farklı bir görüntü sunma gayreti olarak yorumlanıyor. Taliban’ın bugüne kadar kadınlara neler yaptığını en iyi yine Afgan kadınlar biliyor.

Zaten farklı haber kaynaklarından ulaşan bilgilere göre Taliban, Afganistan’ın bazı bölgelerinde yaşayan kadınlara giysilerini değiştirmelerini, çalıştıkları işyerlerine bir daha gitmemelerini emretmeye başlamış bile.

Çiğdem Toker’in yazısı