Çiğdem Toker: Hani Haziran 2025'te dezenflasyon süreci tamamlacaktı

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CHP İzmir Milletvekili Aşkın Türeli hazırlıklı gelmişti. Komisyon’a 2023 Ağustosunda yapılan sunuşu yanında getiren Türeli, şu hatırlatmada bulundu:

“Bu sunuş, üç dönemden oluşuyor: Eylülde başlamış. Haziran 2024’e kadar bir geçiş dönemi vardı. Haziran 2024’ten haziran 2025’e kadar yani bir ay sonraya kadar bir dezenflasyon dönemi olacaktı, arkasında da haziran 2025’te dezenflasyon tamamlanmış olacaktı süreçte ve istikrar dönemi olacaktı ama nerede? Daha dezenflasyonu gerçekleştirmiş değiliz ve ne zaman gerçekleşeceği belli değil.”

Gerçekten Orta Vadeli Program’a (OVP) göre yıl sonu enflasyon hedefi önce yüzde 17,5’ti. Merkez Bankası tarafından önce yüzde 21, sonra yüzde 24’e çıkarıldı. Hesapta 2026 sonunda tek hane olacaktı. 2027 yılına ötelendi bu hedef de.

İYİ Parti Samsun Milletvekili de Karahan’ın sunumdaki ifadelerini eleştirdi. “Son dönem finansal gelişmeler” diye üstü kapalı anlatımlar kullandığını söyleyerek net olmamakla eleştirdi Merkez Bankası Başkanını. Erhan Usta’nın önemli bir eleştirisi de Merkez Bankası Başkanı Karahan’ın maliye politikalarına dair bir şey söylemeyişi oldu. Geçmiş dönemlerde Merkez Bankası başkanlarının maliye politikalarına dair değerlendirmeler yaptığını hatırlattı.

Gerçekten de yakın tarihimiz esaslı maliye politikaları uygulanmadıkça para politikasının tek başına sonuç getirmeyeceğini gösteren örneklerle dolu. Gelin görün ki maliye politikası sadece kırtasiye vb. gibi birkaç kalemde genelgeyle açıklanan tasarruf tedbirleriyle olmuyor. Gerçek anlamda etkili maliye politikası, yolsuzlukları önlemekle olur. Yolsuzlukları adıyla anarak, ortadan kaldırma vaadiyle olur.

Çiğdem Toker’in yazısı