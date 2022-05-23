Çiğdem Toker: Gıda krizi kapıda

Gıda krizi kapıda. Birçok ülke tarıma yönelik devlet desteğini artırma yoluna gidiyor. Türkiye’de ise tarım alanları yıllardır milyarlık rant için betonlaştırılıyor. Tarım üreticisini güçlendirecek adımlardan kaçılıyor. Bu politikasızlığa son örnek çayda yaşandı. Çay alım fiyatı, üreticide büyük hayal kırıklığı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rize-Artvin havalimanı açılış töreni sırasında açıkladığı fiyat, bir kilo gübre parası bile değil. Dahası Erdoğan, çay alım fiyatı için “taban fiyat” diye hatalı bir ifade kullandı. Hatalı çünkü çayda taban fiyat yok. Taban fiyat üreticinin emeklerinin özel sektöre karşı korunmasını, yok pahasına alınmamasını hedefliyor. CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, konuyu sık gündeme taşıyan bir isim. Çaya taban fiyat getirilmesine ilişkin yasa teklifi iktidar oylarıyla, TBMM’de reddedilmişti.
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