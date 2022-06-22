Çiğdem Toker: Ek bütçe yeni vergi demek

Ek bütçe ile konulan yeni ödeneklerin büyük tutarlı olanları paylaştım. Tamamını alt alta topladığınızda yazının girişinde belirttiğim toplam 1 trilyon 80 milyar TL’ye ulaşıyor. Peki bu yeni harcamalar nereden karşılanacak? Tabii ki yeni vergilerle. Ek bütçenin TBMM’de kabulü bundan sonra yeni vergilerle, yeni zamlarla karşılaşmamız anlamına gelecek. Unutmayın, bütçe yetkisini TBMM yani biz veriyoruz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay’a “açık aramayın” dese de hesap sormak, başta TBMM (yani biz) adına görev yapan Sayıştay olmak üzere hepimize hem hak hem ödevdir.
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