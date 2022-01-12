Çiğdem Toker: Devlet gençlerine yurtlar yapıp sunmak zorunda

Devlet, eğitim çağındaki gençlerine, güvenli sağlıklı bir ortamda barınabilecekleri yurtlar yapıp sunmak zorundadır. Evet zorunda…

Her ile market açar gibi üniversite açılmış bir ülkede, öğrencilerin barınabileceği yurt sayısı yetersizse, öğrenciler istemeye istemeye, özgür iradeleri dışında, aile baskısı ve veya ekonomik koşullar yüzünden tarikat ve cemaat yurtlarına gitmek zorunda kalıyorlarsa bu tablo; devletin görevini yerine getirmediği anlamına gelir.

Hazine garantili döviz taahhütlü projeler için bütçesine, bir grup sermaye şirketine ödensin diye, 20-25 yıl boyunca akıl almaz tutarlar ayırabilen bir devlet, öğrencilerin barınması için yeterli sayıda yurt yapmıyorsa bu, siyasal bir tercihtir.

Çiğdem Toker’in yazısı