Çiğdem Toker: Bu uzunluktaki yat, yazlık saraya hangi amaçla yanaşmıştı?

Akademisyen bir okurumdan ilginç bir e-posta aldım. Okluk Yazlık Sarayı haberlerini ve yazımı okuduktan sonra Google Earth programı üzerinden geriye dönük olarak uydu fotoğraflarına bakmış. Dikkatini çeken tespitleri paylaşan okurum, Mayıs 2021 uydu görüntüsündeki üç helikopter pistine değinirken, Haziran 2020 tarihli uydu fotoğrafında da yaklaşık 53 m’lik bir yatın iskeleye yanaşmış olduğunu belirtiyor.

Okurumun tespitlerini teyit için ben de Google Earth programına baktım. Gerçekten de 28 Haziran 2020 tarihli uydu fotoğrafında 50 m’lik iskelede yaklaşık 53 m’lik bir mega yat rahatlıkla görünüyor. (Bu uzunluklar Google Earth programında yer alan araçlarla tespit edilip ölçülebiliyor.)

50 metre üzerindeki mega yatlar genellikle ultra lüks olarak tasarlanıp inşa ediliyor. Kimilerinin içinde konser salonu, yüzme havuzu, helikopter pisti bulunuyor.

Cevap gelmeme ihtimali yüksek olsa da sorumuz kayıtlara girsin:

Bu uzunluktaki yat kimindi ya da kimin ve Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı’na hangi amaçla yanaşmıştı?

Çiğdem Toker’in yazısı