Çiğdem Toker: Bu ülkede insanca yaşamak isteyen herkes, kendisini lağımın içine düşmüş gibi hissediyor

Herkes cevabını iyi bildiği soruyu birbirine soruyor. Soruya soruyla cevap veriliyor. Bu iddiaları soruşturacak bir tek savcı bile mi yok?
Bu ülkede insanca, onuruyla yaşamak isteyen herkes, kendisini bir lağımın içine düşmüş gibi hissediyor. Buradan çıkışın; sonuç getirmeyeceği baştan belli, bildik yollarla değil, doğru zamanda, doğru eylemsellikle tepki verecek bir siyasetle mümkün olduğunu biliyoruz. O siyaset üretilinceye dek bize düşen, suikastleri, cinayetleri, yeni uyuşturucu rotasını ve kimin bu rotada nerede durduğuna dair iddiaları kanıksamamak.