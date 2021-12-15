Çiğdem Toker: Bu ifadenin Erdoğan’a rağmen dillendirilme ihtimali nedir?

Hedeflerin hiçbiri tutmadı. Bunun itibarsızlık anlamına geldiği umursanmadan pişkince “dış güçler” yalanına devam ediliyor. Ama güvendikleri besleme medyanın da hükmü kalmadı. Vatandaşı yağmur altında uzayan ekmek kuyruklarına mahkum eden bir Erdoğan iktidarı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Ekonomik krizden yakınan, konuşan vatandaşlara ev baskınları, gözaltı, darp başladı. Kriz yetmezmiş gibi şimdi de AKP iktidarının özellikle ceza hukuk alanındaki “reformlar”ında katkısı bulunan Profesör Dr. İzzet Özgenç imzasıyla “ekonomik OHAL” fikri dolaşıma sokuldu. Bu ifadenin Erdoğan’a rağmen, ondan ya da yetki verdiklerinden onay almadan dillendirilme ihtimali nedir, takdir okurların.

Çiğdem Toker’in yazısı