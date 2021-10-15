Çiğdem Toker: Bakan Akar’ın cevabı biraz ilginç olmuş

SADAT’ın bu kadar kritik başlıklar altında gündemimize girmesi, ülkenin sadece bugününü değil, geleceğini de ilgilendiriyor. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, SADAT hakkında cevaplanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na dört ayrıntılı soru yöneltti. (Yazının girişinde belirttiğim “özet”lenmese daha iyi olacak konu da bununla ilgili.)

Önce sondan başlayalım. Milli Savunma Bakanı Akar, İzmir Milletvekili Bakan’a kısacık bir cevap gönderdi: “Yazılı önergesinde cevaplandırılması istenilen konuların Bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır. Arz ederim.”

Bakan Akar bu sorulara “Hayır, Milli Savunma Bakanlığı, sorduğunuz bu hizmetlerin hiçbirini SADAT’tan almamıştır” cevabını da pekala verebilirdi. Onun yerine SADAT’ın adını anmaksızın, bu konuların bakanlıkla ilişkisinin bulunmadığı cevabı biraz ilginç olmuş hakikaten.

Çiğdem Toker’in yazısı