Çiğdem Toker: Anayasa'da yer alan temel hak ve özgürlüklerin neredeyse hiçbiri artık 'kriminalize edilmeden' kullanılamıyor

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Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerin neredeyse hiçbiri artık “kriminalize edilmeden”, sert güvenlik önlemleriyle karşılaşmadan kullanılamıyor.

Gaziantep Başpınar’da işçiler, bir süredir düşük zam oranına razı olmayıp haklarını talep etmek üzere eylem yapıyor. Valilik kararıyla eylem yapmaları yasaklanan işçilere yönelik bu yasağın ardından önce gözaltına alınıp bırakılan, sonra da ikinci gözaltının ardından tutuklanan BİRTEK-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanma gerekçesi, “çalışma hürriyetin ihlali” ve “suç işlemeye tahrik” olarak açıklandı. Oysa sendikalaşmak Anayasal bir hak. İşçileri haklarını aramak ve kullanmak üzere sendikalı olmaya davet etmek sadece hak değil, aynı zaman bir görev de.

İşçilerin sefalet koşullarında köle gibi çalışmaya itiraz ederek haklarını talep etmelerinin suç gibi gösterilmesi, ekonomik koşullardan kaynaklanan yaygın hoşnutsuzluğu bastırma yönelik bir adım.

Öyle anlaşılıyor ki iktidar, seçime kadar muhalefeti baskılar ve medyası üzerinden bölüp itibarsızlaştırmayı; satın alma gücü her gün düşen milyonları da “sabır” telkini, onun yetmediği yerde de sopayla dizginlemeyi planlamakta.

Bu plan; AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın katıldığı televizyon programında açıkladığı (kendi tanımlamasıyla “öne çekilmiş seçim tarihi”) 2027 Kasım’ına kadar işler mi? Dahası bu kadar baskı ve zora dayalı bir plan nasıl işletilir? Bu sorular önümüzde çok hayati bir mesele olarak durmakta.

Çiğdem Toker’in yazısı