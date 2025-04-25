Çiğdem Toker: Amerika, Türkiye'deki piyasaları çok dalgalı ve oynak görüyor

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Amerikan hazinesi ile Türk hazinesi açıklamalarını ancak yan yana birlikte okursanız, görüşmenin içeriği konusunda biraz fikir sahibi olabilirsiniz. Onun dışında tek açıklamayı okumak son derece yanıltıcı. Her şeyden önce Amerikan hazinesi açıklamasında Türkiye’deki ekonomik gelişmelere nasıl bakıldığı ve merakın ne olduğu gayet net biçimde aktarılmış. Şu sonuçları açarak rahatlıkla çıkarabiliriz: Amerika Türkiye’deki piyasaları hâlâ çok dalgalı ve oynak görüyor. Ekonomik görünümün belirsiz olduğunu değerlendiriyor.

Bu nedenle de Bakan Bessent’in, AKP iktidarının ve Şimşek yönetimin, belirsiz ekonomi ve dalgalı piyasalara karşı ne gibi önlemler aldığını sorduğunu öğreniyoruz. Bessent bununla yetinmeyip, rezerv erimesine ve ekonomideki belirsizlikler için bundan sonra neler yapılacağını da sormuş.

Türkiye’deki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu vurgulara değinmeden sadece “Türkiye’de yürütülen ekonomik istikrar programı hakkında bilgi verilmiş” demesi, iktidar açısından ABD nezdinde konunun ne kadar netameli olduğunu ve Türkiye’deki kamuoyu tarafından bilinmesinin istenmediğinin kanıtı.

Çiğdem Toker’in yazısı