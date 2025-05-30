Çiğdem Toker: AKP'nin yeni anayasa komisyonunu kendi kendine kurması rejimin karakterine uygun

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2013’ten bu yana köprülerin altından çok su aktı. Gezi Parkı eylemleri, altı ay sonra 17-25 Aralık operasyonları geçti, (TBMM’de buna dair fezlekeler okunmadı, yayın yasağı geldi), Başbakan Erdoğan 2014’te Cumhurbaşkanı seçildi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP tek başına iktidar olma yeterliğini kaybetti. CHP zaman ve enerji kaybederken AKP’nin güç topladığı istikşafi görüşmelerin ardından, benzeri görülmemiş biçimde seçimler tekrarlandı…

Arada geçen beş kaotik ayda meydana gelen terör saldırılarında güvenlik güçleri şehit olurken yüzlerce vatandaş hayatını kaybetti, ertesi yıl FETÖ’nün, 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşti, bastırıldı. 251 kişi şehit oldu. OHAL ilan edildi. OHAL sürerken, 2017’de şaibeli referandum yapıldı. 2,5 milyon mühürsüz zarfın geçerli sayıldığı referandum sonucu Türkiye’nin rejimini yönünü değiştirecek 2018 seçimleri ardından parlamenter sistem sona erdirilerek, partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. AKP, 2011’deki gibi TBMM nezdinde bir Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na ihtiyaç duymaksızın, şaibeli bir referandum sonucu- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adlı eşi benzeri görülmemiş Türk tipi başkanlık rejimini getirdi.

Neticede, sonrasında bir ‘masa kurulacağı’ konuşulsa dahi, AKP’nin 12 yıl sonra bugün, yeni anayasa komisyonunu kendi kendine kurması rejimin karakterine uygun.

Çiğdem Toker’in yazısı