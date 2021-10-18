Çiğdem Toker: AKP’nin ‘refahı topluma yayan’ politikaları 2022’de de devam edecek!

2022 yılı bütçe kanun teklifi 15 Ekim’de TBMM’ye sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teklifin gerekçesi, bütçe hedefleriyle başlıyor. Keşke bu kısmı herkes okuyabilse. Ki kamuya açık. Maliye mutfağında hazırlanan gerekçeler, bürokrasi için alışıldık ifadeler olabilir. Ama çocuğunun açlığını, evi nasıl ısıtacağını düşünen milyonlarla, adeta dalga geçme hali. Mesela: “Refahın tüm toplum kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikalara devam etmek.” Yani toplum zaten refah içinde yüzüyor. Çöp konteynırlarını karıştıran yok. Üniversite mezunları zincir marketlerde kasiyerliğe eyvallah etmiyor. İşte AKP’nin bu refahı topluma yayan politikaları 2022 yılında da devam edecek!

Gençleri güvencesizliğe mahkum eden, hakkını savunanı kriminalize eden, istatistikleri çarpıtan iktidarın inandırıcılığı tepetaklak gidiyor. 2022 bütçesi, bu somut durumun teyidinden ibaret.

Çiğdem Toker’in yazısı