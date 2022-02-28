Çiğdem Toker: AKP iktidarı ne yapıyor, önlem olarak neler planlıyor?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Türkiye’yi özellikle ekonomik sahada etkileyecek. Bunu da herkes görüyor görmesine de önlem olarak ne yapıldığı, nasıl bir hazırlık içinde olunduğu önemli.

Örneğin “turizm gelirlerini etkileyecek” derken, bu fotoğrafın içinde sadece işletme sahipleri değil, hizmet sektöründe ter dökerek gece gündüz çalışan, ya da üretimleri hizmet sektörüne doğrudan bağlı binlerce üreticiyi kastediyoruz.

Tarımı etkileyecek derken, dış ticarete olası yansıması nedeniyle, domates, narenciye üreticisi zor zamanlar yaşayacak. Hububat ithalatı sekteye uğrarsa da arz sorunu fiyatlara yansıyacak.

Peki devleti yöneten, kamu kaynaklarını kullanma yetkisine sahip olan AKP iktidarı ne yapıyor, önlem olarak neler planlıyor?

Bir hazırlık yapılıyorsa, bu hazırlığın gereksindiği mali kaynak var mı?

Çiğdem Toker’in yazısı