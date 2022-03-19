Çığda mahsur kalan Halk TV ekibi kurtarıldı

Ardahan-Şavşat kara yolunda düşen sonrası iki araçla mahsur kalan Halk TV ekibi, ekiplerin çalışması sonrası kurtarıldı.

Karayolunun 2 bin rakımlı Sahara Geçidi mevkisinde çığ düştü.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, ulaşıma kapanan yolun açılası için Karayolları ekipleri çalışma başlatırken, yoğun kar ve tipi, karla mücadele çalışmasını zorlaştırıyor.

Çığda iki araçla yolda olan Halk TV ekibi de mahsur kaldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yolda mahsur kalanlar kurtarıldı. Saatler süren çalışmalardan sonra kurtarılan Halk TV ekibi karayolları yerleşkesine götürüldü.

‘Çığ bir insan boyunun üstünde’

Mahsur kalanlar arasında yer alan Halk TV Programcısı Serhan Asker ”Yaylaları geçtikten sonra Ardahan’a yakın bir noktada yolda kalanların olduğunu gördük. Biz de yolun açılmasını bekledik. Fakat inanılmaz bir tipiyle karşılaştık. Biraz önce bizim bekleme yaptığımız noktaya çığ düştü. Bu çığ bir insan boyunun üstünde. Kar makinesi yolu açmaya çalışıyor. Yol açıldıktan sonra ‘devam edebilir miyiz’ diye düşünüyoruz. İki arabayla Kars’a gidiyorduk. Kars yolunda kaldık” dedi.