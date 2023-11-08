Çiftçi, kendisine saldıran timsahı ısırarak hayatta kaldı

Avustralyalı çiftçi Colin Deveraux, timsah saldırısından hayvanın göz kapağını ısırarak kurtuldu.

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Deveraux, geçen ay Finniss Nehri yakınlarında çit inşa etmek için seyahat ederken bir billabongda (göl) durduktan sonra her şeyin başladığını anlatıyor.

Gölün çekilen sularının ortasında yüzen balıkları fark edip duraklayan Deveraux o sırada, 3,2 metrelik tuzlu su timsahının sağ ayağına yapışıp kendisini suyun içine çektiğini söylüyor.

BBC‘nin haberine göre Deveraux, timsahla verdiği hayatta kalma mücadelesini onun göz kapağını ısırarak kazandığını belirtiyor: “O kadar garip bir pozisyondaydım ki ama kazara dişlerim göz kapağını yakaladı. Oldukça kalındı, sanki deriye tutunmuş gibiydi geri çektim ve o da bıraktı. Sıçradım ve arabamın olduğu yere doğru büyük adımlarla ilerledim. Beni dört metre kadar kovaladıktan sonra durdu.”

Bacağından yaralanan Deveraux, bir ayını hastanede geçirmiş: “Eğer beni başka bir yerden ısırmış olsaydı her şey farklı olurdu. Bu yaşananlar yaptığım şeyi değiştirmem gerektiği anlamına geliyor. Uzun zamandır o bataklıkta dolaşıp çitleri onarıyor ve hayatımı yaşıyordum ama bu olay gözlerimi açtı.”

Yerel yönetime göre timsahlar Kuzey Bölgesi’nde önemli bir endüstrinin temelini oluşturuyor ve yasalarla korunuyor. Bilimsel ve insani açıdan büyük ilgi görmelerinin yanı sıra değerli bir turistik cazibe merkezi olarak da kabul ediliyorlar.

Son ölümcül timsah saldırısı bu yılın Nisan ayında Queensland Cape York Yarımadası’ndaki Kennedy Nehri’nde meydana gelmişti.