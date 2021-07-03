Çiflik Bank’ın kurucusu Türkiye yolunda: Dört günlük gözaltı süresi

‘Tosuncuk’ lakaplı Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın için dört gün gözaltı süresi verildi.

Aydın’a konsoloslukta teslim olurken yapılan üst aramasının görüntüleri bugün yayınlandı. (Fotoğraf: DHA)

İki buçuk yıldır ‘kırmızı bülten’le aranan firari Aydın, Türk yargısına teslim olacağını söylediği bir videonun ardından Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk başkonsolosluğuna teslim olmuştu.

Prosedüre göre Aydın’ın önce Brezilya polisine teslim edilmesi ve 40 gün sürecek iade sürecini bu ülkede tutuklu geçirmesi gerekiyordu. Türkiye ise Brezilya makamlarıyla temasa geçerek süreci hızlandırdı.

Aydın uçakta Türkiye’ye gelirken…

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Aydın’ı getirecek uçağın bugün 09:50’de hareket ettiğini dile getirdi. Aydın, bugün akşam saatlerinde Türkiye’de olacak.

Dört gün gözaltında

AA’nın haberine göre Aydın hakkında dört gün gözaltı süresi verildi.

THY’ye ait uçakla İstanbul Havalimanı’na getirilecek Aydın, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uçakta gözaltına alınarak işlemlerinin ardından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülecek.

1 milyarlık vurgun

Sanal bir oyun üzerinden organize edilen ve yüksek gelir vaat eden ‘Çiftlik Bank’ isimli saadet zincirinin kurucusu 25 yaşındaki Aydın, 2018 yılında 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin lirayla yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Suçlamalar arasında yok yok…

Aydın’a isnat edilen ve hakkında arama kararı çıkarılan suçlamalar şöyle: Bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması, Tehdit, Bankacılık Kanunu’na muhalefet, Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma.