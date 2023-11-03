Ciaran fırtınası Fransa’da can aldı: İki ölü, 47 yaralı

Fransa’da Ciaran fırtınası nedeniyle iki kişi öldü, 47 kişi de yaralandı.

Fotoğraf: AA

Fransa’da Ciaran Fırtınası nedeniyle vatandaşlardan bu gece evlerinden çıkmamaları istenmişti.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Normandiya bölgesinin Caen kentinde bir itfaiye istasyonuna gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Ciaran fırtınasına ilişkin açıklama yaptı.

Borne, fırtına nedeniyle iki kişinin öldüğünü, 47 kişinin de yaralandığını aktardı.

Fırtınanın ülkede ciddi hasara da sebebiyet verdiğine değinen Borne, fırtına sırasında acil yardım ekiplerinin 11 binin üzerinde müdahale gerçekleştirdiğini anlattı.

Ülkenin elektrik hatlarından sorumlu kuruluş Enedis’in verilerine göre, 523 bin kişi elektrik kesintisi nedeniyle mağdur oldu.

Meteoroloji servisi Meteo France’dan yapılan açıklamaya göre, beş vilayette, yağmur, şiddetli rüzgar ve sel riski nedeniyle alarm seviyesi ‘turuncu’da olmaya devam ediyor.