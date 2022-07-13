Christie’s’de ilk altı ayın hasılatı: 4,1 milyar dolar

Sanat piyasasının nabzını tutan müzayede evi Christie’s, 2022’nin ilk yarısında satışlarını yüzde 17 artırdı.

Monet’nin eseri, Hermes çanta, Andy Warhol’un Marilyn Monroe’su, Alberto Giacometti/Walking Woman I

The Wall Street Journal’ın haberine göre, geçen yıl bu zamanlarda, devam eden salgın nedeniyle müzayedelere ilgi azalmıştı. Christie’s salı günü yaptığı açıklamada, koleksiyonerlerin ilgisinin yeniden canlandığını ve yılın ilk yarısındaki toplam satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 4,1 milyar dolara çıkardığını söyledi.

Satışlar iyi, resesyon riski devam ediyor

Timsah derisinden beyaz Hermès Kelly çanta geçen ay 239 bin 400 dolara (4 milyon 176 bin lira) satıldı



Christie’s New York’un yaptığı satışlar arasında özel eserler var. Bugüne kadar satılan en pahalı modern sanat eseri olan Andy Warhol’un ‘Shot Sage Blue Marilyn’ işi, geçen 8 Mayıs’ta 195 milyon dolara satıldı. Claude Monet’nin ‘Parliament, Setting Sun’ tablosu 76 milyon dolara alıcı buldu. Alberto Giacometti’nin ‘Walking Woman I’ı 28,4 milyon dolara satıldı.

Christie’s CEO’su Guillaume Cerutti, çevrimiçi katılımın yanında yüz yüze katılımın da satışlara katkı sağladığını ve durgunluğun önüne geçtiğini söyledi. Cerutti, ilk altı ayda müzayede evinin verdiği tekliflerinin yüzde 87’sinin satıldığını belirtti. Cerutti’ye göre piyasaya rağmen sanat satışları iyi durumda olsa da durgunluk tehlikesi hala var.

Diğer müzayede evlerinin satışları da arttı

Sotheby’s, satış rakamlarını önümüzdeki ay yayınlamayı planladığını söyledi. Fakat müzayede araştırma firması ArtTactic’in yakın tarihli bir raporuna göre Sotheby’s, ilk yarıda bir önceki yıla göre satışından yüzde 12 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolar gelir elde etti.

Phillips de satışlarını açıklamayı reddetti. Ancak aynı ArtTactic raporu, 2021’e göre yüzde 38 artışla 587 milyon dolar civarında açık artırma yaptığını tahmin ediyor.