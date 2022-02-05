CHP’nin ‘trol raporu’ndan detaylar: 12 bin hesaptan ayda 300 bin tweet

CHP’nin Twitter’daki ‘trol ağı’na ilişkin raporunun detayları ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Reuters

Sosyal medyada konu dışı, kışkırtıcı, suçlayıcı mesajlarla okuyucuları provoke ederek, tepkisel cevaplar almaya ve bu yolla belirli bir hedef için kullanıcıların algısını manipüle etmeye çalışan anonim hesaplara trol deniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta, hükümetin halkın vergisiyle ‘beslediği trol ağı‘nı ortaya çıkardıkları bir rapor hazırlandığını duyurmuş, şu mesajı paylaşmıştı: “Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç…”

CHP lideri, bazı trolleri de ifşa etmiş, bunun ardından ‘#SarayınTrolleriİfşaOldu’ etiketi sosyal medya gündeminde birinci sıraya oturmuştu.

300 bin tweet

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün yazısına göre rapora ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Buna göre trol ordusunun organizasyon şeması üç kademeden oluşuyor. İlki içerik üretenler, ikinci kademe, onların işaretiyle saldırıya geçenler ve en alt basamakta da ‘destek grubu’ bulunuyor.

Bütün ağda CHP ve Kılıçdaroğlu’nu hedef alan 10 ila 12 bin trol hesap, aylık 250 ila 300 bin kışkırtıcı tweet atıyor.

Aralarında @sencer_2023_, @Avicenna_Razi, @themarginale ve @TheLaikYobaz gibi hesapların bulunduğu birinci kademedeki ‘lider troller’ sosyal medyada dolaşıma sokulacak içeriği üretiyor.

Bunların altında çalışan ve yine CHP ve Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı belirtilen @KANLINEVZAT35, @_trakyali, @SERVETK73804671, @Sabrikontek, @3461_kml, @Abdulla72476125 ve @JAWARECEP8 gibi ‘taşeron içerik üreticiler’ de bulunuyor. Bu hesapların aylık yaklaşık 400 içerik ürettiği kaydedildi.

Organizasyon şemasının en altında yer alan ve esas amaçları üst gruplarda üretilen içeriği dolaşıma sokmak olan ‘destek grubu’ndaysa @2023TRKY, @Reis_Rte_Reis, @Vatann_Millett, @ak_balkon, @ESMA43188066, @KARA_DAVUT_OF61 ve @emirbrkt gibi hesaplar bulunuyor.

Raporda trol hesapların başlıca özellikleri şöyle sıralandı: