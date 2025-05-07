CHP'nin otobüsü 'silah' sayıldı: Şoförüne 13,5 yıla kadar hapis istemi

CHP’nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt’a ‘zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Parti otobüsü iddianamede ‘silah sayıldı’.

Fotoğraf: AA

CHP 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 1’inci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüneceğini duyurmuş, Ankara Valiliği, partililerin birinci mecliste toplanmasına çeşitli gerekçelerle izin vermemişti.

Buna karşın CHP yürüyüşün başlangıç noktasını değiştirmemişti.

Polisin dur ihtarına uymadığı ve otobüsü polisin üzerine sürdüğü iddia edilen Gülyurt, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İddianame

İddianamede olayla ilgili;

CHP’li milletvekilleriyle genel başkan yardımcılarının da olduğu, Gülyurt’un kullandığı makam otobüsü, müşteki polisler Sare Y. ve Okan A’nın, ‘dur’ ikazına uymadığı ve aracı polislerin üzerine sürerek Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerlediği

Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö, elini kaldırarak ısrarla ‘dur’ ihtarında bulunmasına rağmen araç durmadığı, otobüsün çarpmaması için polisin yolun kenarına atladığı

Ardından otobüsün, Atatürk Bulvarı’na doğru ilerlerken müşteki polisler Yasemin K. ve Okan Y’nin, aracı bir kez daha durdurmak istediği, fakat şüphelinin, ‘dur’ ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdüğü ve yoluna devam ettiği belirtildi.

Otobüs ‘silah sayıldı’

Gülyurt ifadesinde şöyle konuştu:

“Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüsün ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler.”

Savcılık otobüsü silahtan sayarak, müştekilerin üzerine sürmesinin cebir niteliğinde olduğunu belirtti Gülyurt’u görevi yaptırmama için direnmekle suçladı.

Bu suçlamayla Gülyurt’un 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.