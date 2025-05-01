CHP'nin otobüs şoförüne ev hapsi

23 Nisan’da 1’inci Meclis binasına milletvekillerini taşıyan CHP’nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt, polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ‘konutu terk etmeme’ şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklama talep edildi
CHP 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 1’inci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüneceğini duyurmuş, Ankara Valiliği, partililerin 1’inci Meclis’te toplanmasına çeşitli gerekçelerle izin vermemişti.
Buna karşın CHP yürüyüşün başlangıç noktasını değiştirmemişti.
Ankara başsavcılığının açıklamasına göre polisin dur ihtarına uymadığı ve otobüsü polisin üzerine sürdüğü iddia edilen Gülyurt hakkında soruşturma başlatıldı.
Gülyurt, gözaltına alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkeme sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, ‘birden fazla görevli memura mukavemet’ suçundan konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle Gülyurt’u serbest bıraktı.
Öte yandan Anadolu Ajansı’nın haberine göre Gülyurt ifadesinde araçtaki CHP’li milletvekillerinin kendisini ‘durmaması’ yönünde yönlendirdiğini söyledi.