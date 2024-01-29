CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay

CHP’nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Cemil Tugay oldu.
CHP’nin İzmir’de 31 Mart yerel seçimindeki başkan adaylarını belirlemek için sabah saatlerine başlayan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı saat 18.00’de sona erdi. 20.30’da başlayan Parti Meclisi (PM) toplantısında MYK’da kararlaştırılan isimler oylandı.
Oylama sonucunda CHP’nin İzmir’de belirlediği adaylar şöyle:
İzmir Büyükşehir: Cemil Tugay
Aliağa: Çağatay Güç
Balçova: Onur Yiğit
Bayındır: Davut Sakarsu
Bayraklı: İrfan Önal
Bergama: Tanju Çelik
Beydağ: Şakir Başaran
Bornova: Ömer Eşki
Buca: Görkem Duman
Çeşme: Lal Denizli
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Saniye Bora Fıçı
Gaziemir: Ünal Işı
Güzelbahçe: Mustafa Günay
Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay
Karaburun: Nurşen Balcı
Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler Ünsal
Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
Kınık: Sema Bodur
Kiraz: Nasuh Coşkun
Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu
Menderes: İlkay Çiçek
Menemen: Ömer Güney
Narlıdere: Erman Uzun
Ödemiş: Mustafa Turan
Seferihisar: İsmail Yetişkin
Selçuk: Filiz Ceritoğlu
Tire: Hayati Okuroğlu
Torbalı: Övünç Demir
Urla: Selçuk Balkan