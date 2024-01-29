Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay

CHP’nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Cemil Tugay oldu.

Fotoğraf: Diken.

CHP’nin İzmir’de 31 Mart yerel seçimindeki başkan adaylarını belirlemek için sabah saatlerine başlayan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı saat 18.00’de sona erdi. 20.30’da başlayan Parti Meclisi (PM) toplantısında MYK’da kararlaştırılan isimler oylandı.


Oylama sonucunda CHP’nin İzmir’de belirlediği adaylar şöyle:

İzmir Büyükşehir: Cemil Tugay

Aliağa: Çağatay Güç

Balçova: Onur Yiğit

Bayındır: Davut Sakarsu

Bayraklı: İrfan Önal

Bergama: Tanju Çelik

Beydağ: Şakir Başaran

Bornova: Ömer Eşki

Buca: Görkem Duman

Çeşme: Lal Denizli

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Saniye Bora Fıçı

Gaziemir: Ünal Işı

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay

Karaburun: Nurşen Balcı

Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler Ünsal

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

Kınık: Sema Bodur

Kiraz: Nasuh Coşkun

Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu

Menderes: İlkay Çiçek

Menemen: Ömer Güney

Narlıdere: Erman Uzun

Ödemiş: Mustafa Turan

Seferihisar: İsmail Yetişkin

Selçuk: Filiz Ceritoğlu

Tire: Hayati Okuroğlu

Torbalı: Övünç Demir

Urla: Selçuk Balkan

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