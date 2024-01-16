CHP’nin Hatay’daki aday adaylarından ortak açıklama: Dayatmaları kabul etmeyeceğiz

CHP’nin Hatay’da Lütfü Savaş’ı yeniden aday göstermesi üzerine partinin kentteki aday adaylarında ortak bir açıklamayla tepki geldi.

Lütfü Savaş. (X)

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Savaş’ı yeniden aday göstermesi eleştirilerin hedefi olmuştu.

Özgür Özel, bir ay önce Candaş Tolga’nın yayınında Hatay için “Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır” demişti. Ancak Özel önceki günlerde de Savaş’ın anketlerde en çok oy alan kişi olduğunu öne sürmüş ve “Alternatif bulamadık” demiş.

Bunun üzerine partinin kentteki diğer adayları Ayhan Kara, Birol Ertem, Hikmet Çinçin, H. Cihat Açıkalın ve Serkan Topal’dan ortak bir açıklama geldi.

CHP’nin ‘değişim’ söylemi üzerine aday olduklarını belirten adayların açıklamasında özetle şunlar kaydedildi:

“Ancak söz konusu ‘değişim’ zihniyet değişimi, ilkelere uymak ve partinin ahlaki değerlerini sahiplenmekle mümkün olabilirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘Alternatif bulamadık’ sözleri aday adayları arasında bulunan, biri bir dönem, diğeri iki dönem TBMM’de halkını temsil etmiş iki milletvekilini, dört dönem boyunca Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nı yöneten bir başkanı, Hatay Barosu’nu iki dönem yöneten bir başkanı ve uluslararası arenada yönettiği şirketleri dünya çapında bir marka yapan bir işadamını, destekçilerini ve halkı ciddi bir şekilde rencide etmiştir.

CHP’nin parti yöneticilerinin aday belirleme konusunda verdikleri sözlerin, açıklanan adayda vücut bulmadığına üzülerek şahit olduk. Başarısızlığı tescil edilmiş ve halkın gözünde güvenini yitirmiş bir şahısla yola devam kararının doğru olmadığını, bu kararın seçimin peşinen kaybedildiği Hatay’ın yaralarını derinleştirdiğini ve değişime olan inancı zayıflattığını, her şeyden önemlisi; bu durumun partiden kitlesel kopuşlara sebebiyet vereceğini ve bunun sonucunda Hatay ilimiz, insanlarımız ve partimiz adına telafisi imkansız sorunlarla karşılaşacağımız gerçeğinin altını çizmek isteriz.

Hatay Halkı’nın iradesini yok sayan dayatmaları kabul etmeyeceğimizi beyan ediyor; CHP’nin yetkili kurullarınca verilen kararın ne kadar doğru olduğunun değerlendirmesini kıymetli halkımızın takdirine bırakıyoruz.”