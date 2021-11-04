CHP’li vekil rapor paylaştı: Büyük vurgunu tespit ettik

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) teftiş kurulu raporlarını paylaşarak Ankara-İstanbul Demiryolu hattında, DT-35 Tüneli yapımında büyük vurgun yapıldığını tespit ettiklerini öne sürdü.

Sözleşme keşif tutarının 2 milyon 195 bin 553,71 dolar olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz şirkete ödenen tutarın ise 57 milyon 795 bin 414,18 dolar olduğunu söyledi. Böylelikle keşif tutarı ile şirkete ödenen tutar arasında 26 katlık bir fark olduğu tespit ediliyor.

Yavuzyılmaz görevli şirketin IC İçtaş, Cengiz İnş., CRCC, CMC olduğunu yazdı.

Yavuzyılmaz, geçtiğimiz gün ise TCDD’nin Ankara-İstanbul Demiryolu 2’nci Kesim projesindeki yolsuzluk tutarının 200 milyon 142 bin 539 dolar olduğunu öne sürmüş ve bazı belgeler paylaşmıştı.