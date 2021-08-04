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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil gündeme getirmişti: Polisi tehdit etmekle suçlanan kişi gözaltında

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in polisi tehdit ettiğini öne sürdüğü kişi gözaltına alındı.

Twitter’dan dün paylaşım yapan Antmen, Sadık Yıldırım isimli kişinin silah ve uyuşturucuyla yakalandığını, daha sonra serbest bırakılmasının ardından bir polis memurunu isim vererek tehdit ettiğini gündeme getirmişti.


Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski başbakan Binali Yıldırım, Antalya ve Ankara’da görevli emniyet müdürleriyle fotoğraflarını paylaştığı kişinin kim olduğunu Soylu’ya sormuştu.

CHP’li vekil, bugünkü paylaşımında ise “Sadık Yıldırım az önce gözaltına alındı. Olayı takip etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

CHP’li vekil Soylu’ya fotoğraf çektirdiği kişiyi sordu

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