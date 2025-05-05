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Yaramazlara biraz batar!

CHP'li üç başkan 'misafirperver' Kurum'a müteşekkir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Fotoğraf: @mansuryavas06 / X

Ziyareti X’ten paylaşan üç başkan da Kurum’a teşekkür etti.


Karalar, şöyle yazdı:

“Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili olarak, belediye başkanlarımızla birlikte; belediyelerimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini aktarma ve istişare etme fırsatı bulduk. Gösterdikleri teveccüh için Sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Kentlerimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”

Akın’sa şu paylaşımı yaptı:

“Görüşmede belediyelerimizin ve kentlerimizin sorunlarını ileterek çözüm önerileri üzerine istişare ettik. Sayın bakanımıza misafirperverliği için teşekkür ederiz.”

TİP’li başkan özür dilemişti

Türkiye İşçi Partili (TİP) Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da geçen hafta Kurum’u ziyaret etmiş, dokuz saniyelik videoda bakana teşekkür etmişti.

Karaçay tepkilerin ardından özür dilemiş, videonun ‘yanlış anlamalara sebep olabilecek şekilde yansıtıldığını’ öne sürmüştü.

Kurum’a teşekkür eden TİP’li belediye başkanı özür diledi

TİP’li belediye başkanı, Kurum’a ‘teşekkür’e gitti


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CHP'li üç başkan 'misafirperver' Kurum'a müteşekkir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Ziyareti X’ten paylaşan üç başkan, Kurum’a teşekkür etti.