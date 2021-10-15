Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Özkoç: Anketlere göre Millet ittifakımız 360 milletvekilini garantiledi

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, “Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.


Hangi şirketin araştırması olduğu paylaşmasada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından son kamuoyu anketleri ile ilgili açıklama yaptı. Özkoç şunları kaydetti: “Bugün sizlerle sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum. Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem… Birlikte kazanacağız!”

Anket: ‘AKP gelecek seçimde gider’ diyenler yüzde 53,7

SON HABERLER

Marka olmak

Anlatamam size İtalya’da hissettiğim markalaşmayı. Gittiğimiz şehrin ismi dünyanın (İtalya’nın değil) en meşhur bir peyniri ve bir de jambonuna ismini vermiş. Milano hava alanına bir indik, buram buram modanın başkenti hissi. Otoyola çıktık trafik levhaları reklam tabelası mübarek.

AKP nasıl çözülür?

Şimdilerde görüyoruz ki, AKP çözülme sürecinde. Yıllardır bu partiye oy vermiş, sonra da sessiz kalmış, hatta nemalanmış büyük bir muhafazakar kitle, partiden kopma noktasında. Yani, otoritenin kurumsallaşmasını engelleme imkanı var. İşte bu noktada, muhalefetin bu kitleyi yok sayma, onlara kapılarını kapama, geldikleri partiye gönderme lüksü var mı?

Dolar ‘operasyon’ etkisiyle yeni zirvede

Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası’nda (MB) aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı üç yöneticinin görevden alınması ardından 9,21’e yükselerek yeni zirveyi gördü.