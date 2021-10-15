CHP’li Özkoç: Anketlere göre Millet ittifakımız 360 milletvekilini garantiledi

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, “Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

Hangi şirketin araştırması olduğu paylaşmasada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından son kamuoyu anketleri ile ilgili açıklama yaptı. Özkoç şunları kaydetti: “Bugün sizlerle sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum. Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem… Birlikte kazanacağız!”