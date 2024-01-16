CHP’li belediye başkanından Barış Pehlivan’a 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, CHP’li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’ın kendisi hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açtığını duyurdu.

Barış Pehlivan.

Pehlivan 8 Aralık 2023 tarihinde, Kılıç’la ilgili yürütülen bir soruşturmanın bilirkişi raporunu köşesine taşımıştı.

Bilirkişi raporu Kılıç ve akrabalarının herhangi bir sebepsiz zenginleşme durumunun bulunup bulunmadığına odaklanıyor. Rapor şu ifadeyle bitiyor: “Ali Kılıç’ın elde bulunan dosyada mevcut gelir ve giderlerini karşılaştırdığımızda gelirleri toplamı 8 milyon 746 bin 198 lira, giderleri toplamı ise 13 milyon 901 bin 239 liradır. Gelir ve gider farkı olarak baktığımızda aradaki farkın 5 milyon 155 bin 41 lira olduğu ortaya çıkmaktadır. Yapmış olduğu kişisel harcamaları, hayatının idamesi için yapmış olduğu harcamalar da bu harcamalar içerisinde bulunmamaktadır. Bu durumda 5 milyon 155 bin 41 lira gider fazlası vardır. Bu gider fazlasının açıklanmasının istenmesi gerekir.”

Pehlivan, aynı yazısı için Kılıç’ı aramış ve kendisinin ifadelerine de yer vermişti.

Kılıç şunu demişti: “Bilirkişi raporundan haberdarım. Karşı savunmamızı hazırladık ve pazartesi günü savcılığa ileteceğiz. Bilirkişi art niyetli, saçma sapan bilgilerle kafa bulandırmak istiyor. Mesela bir dairemi üç kere yazmış rapora. (Sizin 5 milyon liradan fazla gider fazlanız yok mu sorusu üzerine) Hayır, asla fazlası yok. Temelsiz, ispatsız, kopyala yapıştır bir rapor. Benim maaşlarımı bile toplamaktan acizler. Mesela sormamış ki yurtdışındaki şirketlerinden ne kadar kazanıyorsun?”

Gazeteci Pehlivan, bu yazısı nedeniyle Kılıç’ın kendisine 1 milyon liralık tazminat davası açtığını duyurdu.