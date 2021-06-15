CHP’li belediye başkanına sopalı saldırı

Aydın’ın Didim ilçesinin CHP’li belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay, bir restoranda avukatı ile birlikte kimliği belirsiz dört kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan Atabay ve avukatı hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan şüphelilerden birini yakaladı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre olay dün saat 23.30 sıralarında bir restoranda meydana geldi.

Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile akşam yemeği sonrası kahve içtiği sırada ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren dört kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Atabay ve avukatı çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Atabay ve avukatı ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü, ardından da kendileri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganlardan birini yakaladı, diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.