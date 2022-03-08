CHP’li Ağbaba: Her 100 kadından 65’i işgücünün dışında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın işsizliğine dikkat çekerek Türkiye’de TÜİK verilerine göre her 100 kadından 65’inin işgücüne katılmadığını belirtti.

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Kadınların işgücüne katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesinin yanısıra ekonomik büyümenin de önemli bir unsuru. Ancak Türkiye’deki veriler her geçen gün kötüye gidiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) raporunda kadın işsizliğinin ciddi oranda arttığına işaret edilerek ‘alarm zilleri çalıyor’ denmişti.

CHP’li Ağbaba da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın işsizliğine dikkat çekti.

Sadece ev işleri nedeniyle 10 milyona yakın kadının iş gücüne dâhil olamadığını belirten Ağbaba, İŞKUR’a kayıtlı işsiz kadın sayısının da Ocak 2021’e göre bir yılda yüzde 15 arttığını belirtti. Ağbaba ayrıca 388’i doktora, 10 bini yüksek lisans mezunu toplamda 485 bin üniversite mezunu kadın işsizin İŞKUR’dan halen iş beklediğini dile getirdi. Ağbaba geçen yıl en az 165 kadının iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ağbaba’nın açıklamasında yer alan veriler şöyle:

Kadınlar iş cinayetlerinde can veriyor

*İSİG Meclisi verilerine göre 2020’de en az 2170 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, hayatını kaybeden işçilerden 165’i kadın emekçilerden oluştu. Kadın iş cinayetlerinin en çok yaşandığı iş kolu tarım ve ormancılık oldu.

*Bu yıl ocak ve şubattaysa en az 20 kadın işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

10 milyona yakın kadın istihdama dâhil olamıyor

*Türkiye’de ev işleri nedeniyle 10 milyona yakın kadın istese de istihdamda yer alamıyor.

*TÜİK 2021 genel işgücü istatistiklerine göre 9 milyon 770 bin kadın, ev işleri nedeniyle istihdama dâhil olamadı.

*TÜİK 2021 son çeyrek işgücü istatistiklerine göre 15 yaş üstü 32 milyon 383 bin kadın nüfusu içerisinde işgücüne dâhil olamayan kadın sayısı 21,3 milyon. Bu durumda kadınların yüzde 65 ‘i işgücüne dâhil olamıyor. Bir başka deyişle her 100 kadından 65’i çalışma hakkından faydalanamıyor.

Kayıtlı kadın işsiz sayısı artıyor!

*İŞKUR aracılığıyla iş bulmak isteyen kadın işsiz sayısıysa yüzde 15 oranında arttı. Ocak 2021’de İŞKUR’a kayıtlı kadın işsiz sayısı 1 milyon 386 binken bu sayı 2022 ocakta 1 milyon 595 bine ulaştı.

*388’i doktora, 10 bin yüksek lisans mezunu olmak üzere toplamda 485 bin üniversite mezunu kadın İŞKUR’dan halen iş beklemekte.