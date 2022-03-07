Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’den ‘zam sepeti’ sitesi: Zamları girip kalan maaşı öğrenin

CHP İstanbul Gençlik Kolları, artık neredeyse her gün gelen zamlara dikkat çekmek için bir site hazırladı.

‘Zamsepeti.com’ isimli sitede önceki seneyle karşılaştırmalı olarak maaşın ne kadar eridiği görülebiliyor.


Siteye girilen kullanıcının maaş miktarı soruluyor. Maaş miktarı girildiğinde, ev kirası ve faturaların yanısıra bir aylık masraflar tek tek sepetten seçilerek hesaplanıyor. Böylelikle kullanıcının kalan maaş miktarı ortaya koyuluyor.

Hesaplama sonucunda geçen seneden bu zaman kadarki fiyat farkları da ortaya çıkıyor.

“Markette, pazarda üç günde bir etiketler değişiyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçişlerine, benzinden, temel tüketim maddelerine, temizlik ve hijyen ürünlerinden kıyafete… Zam haberi almadığımız tek bir gün bile geçmiyor” açıklamasıyla duyurulan sitede hayat pahalılığı nedeniyle gelirleri sürekli eriyen vatandaşların sepetlerinin boş kaldığı vurgulandı.

Benzin ve motorine zam

Rakamlar ve gerçeklerle yağ krizi: Rusya’nın ambargosu mu?

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