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Yaramazlara biraz batar!

CHP'den Yozgat mitingi: Özel traktörle geldi

CHP, Yozgat’ta ‘Millet iradesine sahip çıkıyor’ mitingi düzenliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel alana çiftçilerle beraber traktörle geldi.


CHP teşkilatı, Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki için eylem düzenlemiş, protestoya çiftçiler de traktörleriyle destek vermişti. Eyleme katılan 10 çiftçiye 993’er lira trafik cezası kesilmişti.

Cezayı Özel ve İmamoğlu ‘kardeş payı’ yaparak ödemişti.

Özel bugünkü mitinge de çiftçilerle birlikte traktörle geldi.

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Özel ve İmamoğlu çiftçilerin cezasını ‘kardeş payı’ yaptı


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