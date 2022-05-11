CHP’den seçim startı: 102 vekille 51 şehre çıkarma

CHP’li 102 milletvekili 3-6 Haziran arasında 51 şehre gidecek. ‘Sorunu biliyoruz, çözeceğiz’ temasıyla yürütülecek saha çalışmasında, hem halkın sorunları dinlenip çözüm yolları anlatılacak hem de 2023 seçimleri için nabız tutulacak.

Karar, hafta başında toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında alındı. Bu kapsamda 30 büyükşehir dışındaki 51 ile gidilmesi ve sahada çalışılması kararlaştırıldı. Genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekilleri dışındaki vekiller bu çalışmada yer alacak.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre illere giden vekiller tüm ilçeleri gezecek. Aynı zamanda ticaret, sanayi odaları, ziraat odaları, barolar, meslek örgütleri odaları, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri ziyaret edilecek.

Ziyaretlerde önce o kent ve ilçenin sorunları dinlenecek. Ardından CHP’li vekiller o sorunlara yönelik çözüm projelerini anlatacak. Halka ‘sorunu biliyoruz çözeceğiz’ mesajı verilecek. Kentten ayrılmadan önce bir de basın toplantısıyla ziyaret değerlendirilecek.