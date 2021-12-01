CHP’den Merkez Bankası’na ‘128 milyar dolar’ sorusu: Neden arka kapıdan satıldı?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın ‘128 milyar dolar’ açıklamasıyla ilgili olarak, “Ortada korkunç bir kamu zararı vardır. Siyasi ikbal için ucuzdan satılan o rezervler, bugün Türk Lirası’nı tamamen korumasız bırakmıştır” dedi.

Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet sözcüleri, 128 milyar doların kimlere satıldığını sorarken, bu konuda iktidardan farklı açıklamalar gelmişti. Bir açıklamasında, bu paranın Merkez Bankası’nın (TCMB) kasasında olduğunu ve kaybolan bir para olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başka bir açıklamasında ise, “Merkez Bankası 2019 ve 2020 yıllarında, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve özellikle salgının yol açtığı zorlu süreci yönetmek için çok ciddi döviz işlemleri yürütmek mecburiyetinde kalmıştır” demişti.

Muhalefetin üzerinde durduğu ve kamuoyunda uzun süre yerini koruyan 128 milyar dolarla ilgili 7,5 ay sonra açıklama yapan Merkez Bankası, dün DW Türkçe’ye 128 milyar dolar ile reel sektör, finans kesimi ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarının karşılandığını savunmuştu.

‘Neden arka kapıdan hiçbir kurala uyulmadan satıldı?’

Öztrak, aylar sonra gelen açıklamaya şöyle yanıt verdi: ”‘128 milyar dolar devletin kasasında’ diyenleri, TCMB bugün yalanlamış. TCMB’nin 128 Milyar doları sattığını kabul etmesi elbette bir gelişmedir. Ancak, 128 milyar doların neden satıldığına yönelik üretilen gerekçeler, milletin zekasıyla alay etmektir.

1)“128 milyar Dolar devletin kasasında” diyenleri, TCMB bugün yalanlamış.

TCMB'nin 128 Milyar Doları sattığını kabul etmesi elbette bir gelişmedir.

Ancak, 128 milyar Doların neden satıldığına yönelik üretilen gerekçeler, milletin zekasıyla alay etmektir.https://t.co/XMGyrbtuTY — Faik Öztrak (@faikoztrak) December 1, 2021

128 milyar dolar küresel pandemiden çok önce, Erdoğan ve damadı tarafından satılmaya başlamıştır. Amaçları ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ zırvasını ispatlamak ve seçim öncesi rezerv satışıyla döviz kurunu baskılayarak, ekonomide sahte bir bahar havası yaratmaktır.

Rezervler ortalama 6,30 – 6,40 civarında bir dolar kurundan satılmıştır. Bugün dolar 13 liranın üzerindedir. Ve ortada korkunç bir kamu zararı vardır. Siyasi ikbal için ucuzdan satılan o rezervler, bugün Türk Lirasını tamamen korumasız bırakmıştır.

TCMB’nin 128 milyar doları sattığını söylemesi önemlidir. Ancak yeterli değildir. Cevaplanması gereken başka sorular da vardır. TCMB bugün yaptığı gibi döviz piyasasına müdahale ettiğini neden açıklamadı? Neden arka kapıdan hiçbir kurala uymadan döviz satışı yaptı?”