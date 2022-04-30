Muhalefetten Erdoğan’a: Devletin parasıyla umre olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Suudi Arabistan’da yaptığı umre ziyaretinin kaynağını sordu.

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Erdoğan, İstanbul’da öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının devrinden üç hafta sonra gittiği Suudi Arabistan’da Kabe’yi ziyaret etmişti.

CHP’li Öztunç, Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a gidişini ve umre ziyaretini eleştirerek şunları söyledi: “Hani katildi bunlar? Hani Kaşıkçı cinayeti. ‘Biz enayi miyiz’ diyordunuz. Şimdi ne oldu da koşa koşa Arabistan’a gittiniz üç beş dolar için.

Hadi onu da geçtik. Umre yapmışsınız. Allah kabul etsin, eyvallah. Soruyorum; bunu devletin parasıyla mı yoksa kendi paranızla mı yaptınız? Eğer devletin parasıylaysa yaptıysanız burada bir sorun var. Orada herkesin hakkı var. Herkesten helallik almak zorundasınız. Bir kişi ‘helal etmiyorum’ derse o umre olmaz.

Kendi paranla yaptıysan eyvallah orada bir sıkıntı yok. Ancak devletin uçağına binip, devletin uçağıyla bakanlar, maaile, hep beraber Sudi Arabistan’a gidip, devletin imkanları ile konaklayıp, devletin imkanları ile umre olmaz.“