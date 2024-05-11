CHP’den belediye başkanlarına israf ve kayırmacılık

CHP Genel Merkezi, belediye başkanlarına ‘kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele’ başlıklı bir genelge gönderdi.

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Genelgede, ihalelerin şeffaf şekilde internet üzerinden açıklanması, belediye hizmetlerinde şatafat ve aşırılıktan kaçınılması gibi uyarılar yer aldı.

ANKA’nın aktardığına göre genelgede şu uyarılar yer alıyor:

*Kamu hizmetine seçilme bir ayrıcalık değil belediye başkan ve yöneticileri için büyük sorumluluktur. Bu nedenle şatafat ve kamu kaynaklarının israfından uzak durulmalıdır.

*Kamu ihalelerinin açık ihale usulüyle yapılmasına özen gösterilir. Pazarlık ve doğrudan temin usulleriyle yapılan ihaleler şeffaf şekilde internet üzerinden düzenli olarak kamuoyuna açıklanır.

*Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmaz.

*Yasaya uygun şekilde doğrudan teminle karşılanacak ihtiyaçlar için en az 48 saat önce belediyenin internet sitesinde ve/veya ilan tahtasında duyuru yapılır.

‘Şatafattan uzak durun’ çağrısı

*Belediyelere ait taşıtların tahsis ve kullanımında lüks, gösteriş ve aşırılıktan kaçınılmasına özen gösterilir.

*Belediye başkanlarının çalışma arkadaşları, mevkidaşları veya siyasi temsilcilerin teşrifleriyle katıldıkları ekinliklerde çok sayıda araçla konvoylar oluşturulmaz. Etkinliklere önceden hazır bulundurulan minibüs veya otobüs ile toplu katılım sağlanır.

*Taşıtlar özel işlerde kullanılamaz, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilemez ve bu amaçla bekletilemez, eş, dost ve akrabalara kullandırılamaz.

*Belediye tarafından yabancı dil öğrenmek, bilgi ve görgülerini artırmak veya lisansüstü eğitim amaçlarıyla yurtdışına belediye çalışanı gönderilmez.

*Uluslararası toplantılar, milli bayramlar, illerin kurtuluş günleri ve Cumhuriyet Kutlamaları ile diğer açılış, konferans, seminer, yıldönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlar sebebiyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmesi halinde aşırılıktan ve israftan kaçınılmasına özen gösterilir, bu faaliyetlerde hediye ve diğer adlar altında herhangi bir ödeme yapılmaz.

Kayırmacılık uyarısı

*Belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde, bağlı kuruluşlarında ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamaları başta olmak üzere belediyelerdeki personel yönetiminde akrabalık, hısımlık, ticari ilişki gibi sosyal ilişkiler, gerekli liyakat ve deneyim koşulları sağlanıyor olsa dahi, referans ve tercih konusu yapılamaz.

*İşe alımlarda işin tanımının açıkça tüm nitelik ve gereksinimlerle belirtilmesi, açık pozisyonlara dair ilanların şeffaf olması, seçim sürecinde açıklık ve şeffaflık sağlanması, başarılı adayların niteliklerini teyit eden delillerin dosyada yer alması, dönemsel performans değerlendirme sistemleri oluşturulması ve iktidarın kamuyu arpalık olarak gören sisteminin karşısında görev ve sorumluluklara karşılık gelen bir ücretlendirme sistemi oluşturulması sağlanır.