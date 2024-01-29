CHP’den AKP’nin birinci çıktığı oy pusulasına itiraz

AKP’nin birinci sırada çıktığı oy pusulasına CHP’den itiraz geldi.
31 Mart yerel seçimine girecek partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) önceki gün kura çekilmişti.
Kuraya katılan 35 parti arasından oy pusulasında ilk sırada AKP yer almıştı.
Halktv.com.tr’de yer alan habere göre CHP, tartışmalı kura için YSK’ya itiraz başvurusunda bulundu.
YSK Partilerin Oy Pusulasındaki Yerlerini Açıklıyor: Hangi Parti Kaçıncı Sırada Oldu? YSK Partilerin Oy Pusulasındaki Yerlerini Açıklıyor: Hangi Parti Kaçıncı Sırada Oldu?
Partiler ve oy pusulasındaki yerleri şöyleydi:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- İYİ Parti
- Sol Parti
- Büyük Birlik Partisi
- Memleket Partisi
- Anavatan Partisi
- Demokratik Sol Parti
- Yeniden Refah Partisi
- Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi
- Türkiye Komünist Partisi
- Anadolu Birliği Partisi
- Zafer Partisi
- Halkın Kurtuluş Partisi
- Türkiye Komünist Hareketi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Gelecek Partisi
- Yeni Türkiye Partisi
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Emek Partisi
- HÜDAPAR
- Hak ve Özgürlükler Partisi
- Ocak Partisi
- Adalet Birlik Partisi
- Demokrat Parti
- Güç Birliği Partisi
- Millet Partisi
- Milli Yol Partisi
- Adalet Partisi
- Genç Parti
- Aydınlık ve Demokrasi Partisi
- Milliyetçi Hareket Partisi
- Türkiye İşçi Partisi
- Demokrasi ve Atılım Partisi
- Saadet Partisi
- Vatan Partisi