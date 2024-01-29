CHP’den AKP’nin birinci çıktığı oy pusulasına itiraz

AKP’nin birinci sırada çıktığı oy pusulasına CHP’den itiraz geldi.

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31 Mart yerel seçimine girecek partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) önceki gün kura çekilmişti.

Kuraya katılan 35 parti arasından oy pusulasında ilk sırada AKP yer almıştı.

Halktv.com.tr’de yer alan habere göre CHP, tartışmalı kura için YSK’ya itiraz başvurusunda bulundu.

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Partiler ve oy pusulasındaki yerleri şöyleydi: