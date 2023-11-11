CHP’de yeni MYK belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi’nde yeni dönemin MYK üyeleri belli oldu.

Fotoğraf: CHP

İki bölümden oluşan MYK’da, siyasi işlerin yürütüleceği bir ‘Gölge Kabine’ ve idari işlerin yürütüleceği ikinci bir grup yer aldı.

MYK’da toplam 24 üye var. Bunların 18’i ‘gölge kabine’de görev alacak.

MYK listesi şöyle:

Selin Sayek Böke – Genel Sekreter

Gökçe Gökçen – Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Aylin Nazlıaka – Aile Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Taşçıer – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gülşah Deniz Atalar – Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İlhan Uzgel – Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yavuzyılmaz – Enerji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sevgi Kılıç – Gençlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Özgür Karabat – Genel Sayman

Burhanettin Bulut – Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Murat Bakan – İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yalçın Karatepe – Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Koza Yardımcı – Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Suat Özçağdaş – Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yankı Bağcıoğlu – Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yücel – Parti Sözcüsü

Zeliha Aksaz Şahbaz – Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Pınar Uzun – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gül Çiftçi – Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Erhan Adem – Tarım Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Volkan Demir – Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ulaş Karasu – Ulaştırma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gökhan Zeybek – Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ensar Aytekin – Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gölge kabine şöyle:

Cumhurbaşkan Yardımcılığı – Selin Sayek Böke

İçişleri Bakanlığı – Murat Bakan

Adalet Bakanlığı – Gökçe Gökçen