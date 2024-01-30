CHP ve Zafer Partisinin oy pusulası itirazına YSK’dan ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve Zafer Partisinin AKP’nin birinci sırada çıktığı oy pusulasına itirazı reddetti.
31 Mart yerel seçimine girecek partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) önceki gün kura çekilmişti.
Kuraya katılan 35 parti arasından oy pusulasında ilk sırada AKP yer almıştı. CHP ve Zafer Partisi, tartışmalı kura için YSK’ya itiraz başvurusunda bulunmuştu.
AA’nın haberine göre iki partinin ayrı ayrı gönderdiği itiraz dilekçelerini ele alan YSK, itirazları reddetti.