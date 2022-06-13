CHP, Türkiye’nin ‘dert haritası’nı çıkardı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı ‘Türkiye’nin Dert Haritası’nda temel sorun olarak ekonomi öne çıktı.

İŞKUR, Adalet Bakanlığı, TÜİK, SGK, Göç İdaresi verileriyle hazırlanan rapora göre vatandaşlar, temel sorunlarını işsizlik, fabrikaların kapanması, tarım politikaları ve sığınmacıların istihdam edilmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan yoksulluk olarak açıklıyor.

Doğaya zarar veren santrallar, arazilerde ranta dayalı dönüşüm, uyuşturucunun yaygınlaşması, çocuk yaşta gebelik ve altyapı yetersizliği de raporda sorun olarak görülen konular arasında.

Raporda şehirlere göre vatandaşların sorun sıralamasında işsizlik seçeneği 31 il ile en başta geliyor. İşsizliği 24 il ile kapanan fabrikalar takip ederken, sekiz ilde terör ve asayiş sorunları, dört ilde de geçici sığınmacı konusu yurttaşlar tarafından başlıca sorun olarak görülüyor.

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

İşsizlik: Tüm illerde sorunlar içerisinde kabul edilen işsizlikle ilgili İstanbul 460 bin 892 kayıtlı işsiz ile başı çekerken İstanbul’u 200 bin 239 ile Ankara takip ediyor. Kayıtlı işsiz sayısı 29 ilde 10 bin, 21 ilde 25 bin, 10 ilde 50 bin, 4 ilde de 100 bin bandını geçmiş durumda.

Kapanan fabrikalar: Yurttaşlar tarafından 24 ilde en önemli sorun olarak görülen kapanan fabrikalar içinde, özelleştirilen ve kapatılan şeker fabrikaları başı çekerken, bu fabrikaları kapatılan tütün ve tekstil fabrikaları izliyor.

Sığınmacılar: İzmir, Gaziantep, Hatay ve Kilis’te yaşayan yurttaşlarca başlıca ‘dert’ olarak kabul edilen sığınmacı konusu, 34 ilin yurttaşları tarafından da temel sorunlardan birisi görülüyor.

Çevre sorunları: Dokuz şehirde başlıca dert olarak görülen çevre sorunlarında HES’lerin doğaya verdiği zarar öne çıkarken HES’lerden sonra nükleer santrallar, bulunduğu şehrin yurttaşlarında büyük endişe yaratıyor.

Tarım: Yoksulluğun dolaylı nedenlerinden tarım ve hayvancılık da, ülkenin tamamına yakınında başlıca sorunlar arasında önemli bir yer tutuyor.