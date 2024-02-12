CHP sözcüsü ‘Kurumsal teklif olmadı’ dedi, Haluk Levent’ten yanıt gecikmedi

CHP, sanatçı Haluk Levent’e kurumsal bir adaylık teklifinin olmadığını duyurunca Levent konuya açıklık getirdi.

Haluk Levent.

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Lütfü Savaş’ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday göstermesi eleştirilerin hedefi olmuştu. Depremin yıl dönümünde düzenlenen anmadaysa Savaş yoğun protestoyla karşılaşmıştı.

Ayrıca TİP’in Gökhan Zan’ı Hatay’da aday göstermesi üzerine CHP’nin sanatçı Haluk Levent’e adaylık teklif ettiği iddia edilmişti.

Ancak CHP Sözcüsü Deniz Yücel, böyle bir ‘kurumsal teklifin’ olmadığını belirtince Levent’ten kısa sürede X hesabından yanıt geldi:

“CHP sözcüsü Deniz Yücel ‘Haluk Levent ‘e kurumsal bir teklif yapmadık’ demiş. Herkes arıyor beni. Haliyle açıklayayım. Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı. Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. Üç kez arandım. Konuştuk. Hatta ‘Lütfen bu konuşmalar aramızda kalsın’ dedim. Sabah gazeteciler art arda arayıp soru sordular. Şaşkınlıkla ‘Kimden duydunuz?’ dedim. Hepsi de ‘Parti içinden duyduk’ dediler. Haberi yapan gazeteci Murat Ağırel bence ona sorsunlar kimden duymuş diye. Keşke bu tartışmaların içinde hiç olmasaydım ama yapacak bir şey yok.”